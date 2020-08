Cessione Roma, firma degli atti preliminari ad un passo (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Cessione della Roma è davvero ad un passo: sono vicine le firme degli atti preliminari. Friedkin sarà il nuovo presidente La Cessione della Roma sembra ormai cosa fatta. Dopo mesi di trattative, fumate grigie e quasi abbandoni, Pallotta e Friedkin pare abbiano trovato l’accordo sul passaggio di proprietà della società giallorossa. Le firme degli atti preliminari, come afferma Sky Sport, sono davvero imminenti e per il club con sede a Trigoria, sembra aprirsi una nuova era, ma sempre a stelle e strisce. Ancora un mesetto e Friedkin potrà diventare il nuovo presidente, con la formalizzazione degli ultimi passaggi burocratici. L’accordo, ... Leggi su bloglive

Tempo di ottavi di finale di Europa League 2019-2020 nella giornata di domani per la Roma, che sfiderà il Siviglia in quel di Duisburg, in Germania. Una situazione, quella della seconda manifestazione ...Tiene banco in casa Roma la vicenda societaria: la cordata del Kuwait guidata da Al Baker si è ritirata dalla corsa per acquistare la società, ed ora, stando alle indiscrezioni dell’emittente ...