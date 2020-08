Call Of Duty Modern Warfare e Warzone: I contenuti della STAGIONE 5 e il pacchetto GRATIS per gli abbonati Plus (Di mercoledì 5 agosto 2020) A partire da oggi sarà disponibile la STAGIONE 5 di Call Of Duty Modern Warfare e Warzone, attraverso un corposo aggiornamento di quasi 40 GB, già scaricabile da giorni ma installabile dalle 8 di questa mattina. Quali sono i contenuti che vengono introdotti con la nuova STAGIONE? Scopriamoli insieme a seguire. Le novità in arrivo con la STAGIONE 5 di Call Of Duty Modern Warfare e Warzone Nuove mappe per il multiplayer classico: Petrov Oil Rig, Suldal Harbor, Aeroporto di Verdansk (Guerra Terrestre) e Livestock (Scontro)Modifiche alla mappa di Warzone: Stadio aperto, Treno in corsa, interni ... Leggi su gamerbrain

