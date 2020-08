Belen e Gianmaria, cos’è accaduto. Ex storica di lui: “Ha pianto da me” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi si sono frequentati (poco), per poi dirsi addio. Forse per l’argentina non è ancora giunto il momento per imbastire una nuova storia dopo la fine della burrascosa relazione con Stefano De Martino. O forse non è semplicemente scattata la scintilla. Fatto sta che dopo un romantico weekend a Capri e … L'articolo Belen e Gianmaria, cos’è accaduto. Ex storica di lui: “Ha pianto da me” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

