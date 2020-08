Beirut, sale a oltre 135 il bilancio delle vittime. Oltre cinquemila i feriti. La Ue attiva il meccanismo di protezione civile. In arrivo in Libano pompieri e attrezzature Usar (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ salito ad almeno 135 morti, circa 5.000 feriti e 80 dispersi il bilancio delle vittime delle esplosioni di ieri a Beirut. Lo ha reso noto il ministro libanese della Salute, come riferito dai media locali. Il commissario europeo alla gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha annunciato che l’Ue ha attivato il meccanismo di protezione civile in seguito alla richiesta delle autorità libanesi e coordinerà l’invio urgente di 100 pompieri altamente qualificati, con veicoli, cani ed attrezzature specializzati nella ricerca e salvataggio in zone urbane. Mentre Olanda, Grecia e Repubblica Ceca hanno già confermato la loro ... Leggi su lanotiziagiornale

