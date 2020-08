Beirut devastata dall’esplosione: visi insanguinati, urla e strade scomparse. La disperazione di una città senza pace (Di mercoledì 5 agosto 2020) Per capire la dimensione dell’incubo in cui è piombata Beirut alle 18.08 di ieri non serve nemmeno avvicinarsi al luogo dell’esplosione, nel porto cittadino. Una densa nube di colore rosa si alza in cielo e viaggia compatta verso le colline che circondano la città, sorvolando le finestre e porte sfondate di edifici che distano anche 12 chilometri dall’esplosione. Progressivo ed inesorabile, camminando verso il mare, è l’aumento dei visi stravolti e insanguinati, le stazioni di benzina in fiamme, le automobili schiacciate dagli alberi, gli ingressi di noti esercizi commerciali che si fa fatica a riconoscere. Già nei pressi del ponte che separa il confine orientale della municipalità di Beirut dall’affollata Bourj Hammoud lo scenario è apocalittico, ... Leggi su ilfattoquotidiano

