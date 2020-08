Beirut, a cosa serve il nitrato di ammonio: dal concime alle bombe (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’esplosione di Beirut ha causato almeno 135 vittime e oltre 5 mila feriti, con decine di persone che risultano ancora disperse. A causarla, un incendio scoppiato nell’hangar 12 del porto della capitale del Libano dove da sei anni veniva stoccato il nitrato d’ammonio, un prodotto ad altissimo rischio. Sono partite diverse indagini, la pista primaria è l’errore umano: l’esplosione potrebbe essere stata una conseguenza di una svista degli operai presenti nell’area. Le tonnellate di nitrato d’ammonio sono al centro di tutte le inchieste, con le autorità portuali, i servizi doganali e i responsabili di sicurezza che si rimpallano le responsabilità. Nel frattempo il governo ha disposto gli arresti domiciliari dei responsabili del deposito. Che ... Leggi su quifinanza

L'esplosione di Beirut ha causato almeno 135 vittime e oltre 5 mila feriti ... Che cos'è il nitrato d'ammonio e per cosa si usa Il nitrato d'ammonio è un composto chimico usato per produrre l'ammonal ...Una squadra di altissima specializzazione pronta a mettere a disposizione tutta la sua lunga esperienza per supportare tecnicamente le autorità libanesi sul fronte del rischio chimico-batteriologico a ...