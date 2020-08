Baseball: Fibs rinvia tre gare a seguito della positività di un giocatore (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un caso positivo nella società Macerata Angels, la Fibs interviene rinviando tre match. A fronte della segnalazione ufficiale della positività al Covid-19 di uno dei giocatori facente parte della società di Macerata, la Federazione Italiana Baseball Softball ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, delle serie di tre partite della quinta giornata di regular season di Serie A1 Collecchio-Macerata e Parma Clima-Godo in calendario fra oggi e sabato. La società maceratese ha comunicato che la Asl di Fermo sta sottoponendo in queste ore la squadra e l’intera delegazione al tampone per individuare eventuali altri casi di contagio. Leggi su sportface

SchiroTheBabe : RT @DaniMattioliGS: Come comunicato dalla #FIBS (Federazione Italiana Baseball Softball), sono state rinviate le serie tra Parma - Godo e… - Godai71 : RT @FIBSpress: Rinviate due serie di A1 Baseball per un caso di positività covid-19 nel Macerata. Dettagli ?? - FIBSpress : Rinviate due serie di A1 Baseball per un caso di positività covid-19 nel Macerata. Dettagli ?? - KinmenQuemoy : RT @DaniMattioliGS: Come comunicato dalla #FIBS (Federazione Italiana Baseball Softball), sono state rinviate le serie tra Parma - Godo e… - GrandeSlam : RT @DaniMattioliGS: Come comunicato dalla #FIBS (Federazione Italiana Baseball Softball), sono state rinviate le serie tra Parma - Godo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Baseball Fibs Federazione Italiana Baseball e Softball - Rinviate due serie di A1 Baseball per un caso di positività covid-19 nel Macerata Federazione Italiana Baseball Baseball: Fibs rinvia tre gare a seguito della positività di un giocatore

Un caso positivo nella società Macerata Angels, la Fibs interviene rinviando tre match. A fronte della segnalazione ufficiale della positività al Covid-19 di uno dei giocatori facente parte della soci ...

Covid, rinviate due serie di A1 baseball per un caso di positività

La Federazione italiana baseball softball (Fibs) ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, delle serie di tre partite della regular season di serie A1 Collecchio-Macerata e Parma Clima-Godo in cale ...

Un caso positivo nella società Macerata Angels, la Fibs interviene rinviando tre match. A fronte della segnalazione ufficiale della positività al Covid-19 di uno dei giocatori facente parte della soci ...La Federazione italiana baseball softball (Fibs) ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, delle serie di tre partite della regular season di serie A1 Collecchio-Macerata e Parma Clima-Godo in cale ...