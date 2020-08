Accise sul gasolio in impennata: diesel sempre più caro (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si prevede una stangata per circa 5 miliardi di euro sulle Accise. In questo modo il carburante diesel sarà più caro della benzina verde. Il ministero per l’ambiente sembra aver deciso di abbattere la distanza nel costo tra la benzina e il diesel. E potrebbe farlo con una improvvisa impennata nel prezzo al litro di … L'articolo Accise sul gasolio in impennata: diesel sempre più caro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

