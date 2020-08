Zotta: riapertura fascia 0-6 anni in sicurezza (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – “Considerati i numeri e le caratteristiche della Capitale, la nostra amministrazione si e’ attivata sin da subito per consentire una ripartenza delle scuole capitoline in sicurezza, prima ancora di ricevere le Linee Guida nazionali. Oggi in commissione Scuola, quando manca poco piu’ di un mese alla ripresa delle attivita’ scolastiche, abbiamo fatto il punto della situazione con l’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ solidale, Veronica Mammi’, l’assessore al Personale, Anagrafe e stato civile, Servizi Demografici ed Elettorali, Antonio De Santis, e l’assessora alle Infrastrutture, Linda Meleo, che ringrazio per essere intervenuti”. Cosi’ in una nota la presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale, Teresa Maria Zotta (M5S). “Ne e’ emerso per il momento ... Leggi su romadailynews

LavoroLazio_com : Scuola, Zotta (M5S): 'Riapertura per fascia 0-6 anni in sicurezza e sotto controllo' “Considerati i numeri e le car… - zazoomblog : Roma scuola Zotta: ‘Riapertura per fascia 0-6 anni in sicurezza e sotto controllo’ - #scuola #Zotta: #‘Riapertura… - CorriereCitta : Roma, scuola, Zotta: ‘Riapertura per fascia 0-6 anni in sicurezza e sotto controllo’ -

Ultime Notizie dalla rete : Zotta riapertura Roma, scuola, Zotta: ‘Riapertura per fascia 0-6 anni in sicurezza e sotto controllo’ Il Corriere della Città Roma, scuola, Zotta: ‘Riapertura per fascia 0-6 anni in sicurezza e sotto controllo’

Le riaperture, il 14 settembre per le scuole dell’infanzia ... Così la presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale Teresa Maria Zotta (M5S).

Scuola, Zotta (M5S): “Riapertura per fascia 0-6 anni in sicurezza e sotto controllo

“Ne è emerso per il momento un quadro sotto controllo che conferma alcuni capisaldi. Le riaperture, il 14 settembre per le scuole dell’infanzia e il 9 settembre per i nidi capitolini, avverranno ...

Le riaperture, il 14 settembre per le scuole dell’infanzia ... Così la presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale Teresa Maria Zotta (M5S).“Ne è emerso per il momento un quadro sotto controllo che conferma alcuni capisaldi. Le riaperture, il 14 settembre per le scuole dell’infanzia e il 9 settembre per i nidi capitolini, avverranno ...