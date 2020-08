UBI, S&P Global alza rating (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – A seguito della chiusura dell’OPAS di Intesa Sanpaolo sulle azioni ordinarie di UBI, che ha consentito a ISP di ottenere il pieno controllo della Banca, S&P Global ratings ha alzato a “BBB / A-2” da “BBB- / A-3” i “long and short term issuer credit rating” di UBI, con outlook negativo che riflette quello dell’Italia. Inoltre, si legge nella nota ufficiale rilasciata dall’Istituto bancario, l‘agenzia di rating ha incrementato di un notch il Resolution Counterparty rating a lungo termine su UBI e i rating su tutti gli strumenti ibridi di debito emessi da UBI. Leggi su quifinanza

galfort2 : OGGIeDOMANI - S. Feltri Che affare la sconfitta di Ubi:ecco quanto ci guadagna l'ad Massiah Dopo18 anni il consigli… - mariobankario : @lerzegov @FraManacorda Tante minchiate. Qui ha vinto #Messina punto. #Bazoli ormai un po’ andato è stato strumento… - mariobankario : @petunianelsole Quante minchiate. Qui ha vinto #Messina punto. #Bazoli ormai un po’ andato è solo stato strumento p… - FECEC_FICEC : La banque italienne Intesa Sanpaolo s'offre sa compatriote Ubi | Zone bourse - yvesnguerif : La banque italienne Intesa Sanpaolo s’offre sa compatriote Ubi | Zone bourse -

Ultime Notizie dalla rete : UBI S&P

BergamoNews.it

Milano, 4 ago. (askanews) - "Noi non abbiamo nessun interesse nell'Europa dell'Est". Così l'A di Intesa Sanpaolo ha risposto alla domanda se la banca sia interessata ad acquisizioni in quell'area. "Ne ...Intesa Sanpaolo accelera al rialzo nella giornata di martedi’ dopo l’uscita dei risultati del primo semestre, periodo chiuso con risultato netto in crescita a 2.566 milioni di euro dai 2.266 milioni d ...