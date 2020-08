Torino, 360 nuove telecamere per la sicurezza dei cittadini (Di martedì 4 agosto 2020) Si chiama Argo ed è il progetto presentato oggi dalla Città di Torino per l’istallazione di 360 nuove telecamere che verranno istallate nel 2021. Come spiega la sindaca Chiara Appendino “si tratta di un vero e proprio sistema integrato. La sicurezza urbana è un diritto del cittadino. Quando si parla di sicurezza si deve parlare di riqualificazione, affiancare gli interventi già fatti con la videosorveglianza”. Infatti, Argo prevede la creazione di un vero e proprio “ecosistema” tecnologico ibrido basato su strutture periferiche e cloud così da creare un’unica regia per il controllo e la gestione della sicurezza e della mobilità in ambito urbano e per i grandi eventi. Saranno 123 i siti monitorati dalle ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : #Torino, 360 nuove telecamere per la sicurezza dei cittadini - ohwmyllama : monolocale fuori dal centro a Milano 800€, monolocale vicino alla mole a Torino 360€ dioca vi psio -

Ultime Notizie dalla rete : Torino 360 Allasia: "Necessario rivedere a 360 gradi il regolamento dell’Assemblea legislativa" TorinOggi.it Gavi, in mountain bike in Piemonte tra i vigneti del “Grande Bianco”. Ecco l’itinerario

Verdi colline ricoperte di vigneti dove l’uva cortese dà origine al “Grande Bianco Piemontese”. Strade bianche, single track, brevi tratti su strade asfaltate secondarie. E continui passaggi tra i fil ...

Le PAGELLE di Torino-Roma: Dzekus ex machina. Smalling torre d’avorio. Pau Lopez da incubo

Pau Lopez 4,5 – Altra serata da incubo. Si fa piegare le mani con facilità da Singo, poi rischia con alleggerimenti sbagliati di consegnare nuove chance al Torino. Periodo complicato, le attenuanti so ...

Verdi colline ricoperte di vigneti dove l’uva cortese dà origine al “Grande Bianco Piemontese”. Strade bianche, single track, brevi tratti su strade asfaltate secondarie. E continui passaggi tra i fil ...Pau Lopez 4,5 – Altra serata da incubo. Si fa piegare le mani con facilità da Singo, poi rischia con alleggerimenti sbagliati di consegnare nuove chance al Torino. Periodo complicato, le attenuanti so ...