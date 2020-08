Supercoppa, non ci sono ancora le date: svelato il possibile periodo della sfida (Di martedì 4 agosto 2020) Non ci sono ancora certezze sulla data della prossima Supercoppa Italiana che vedrà opposte Juve, vincente scudetto, e Napoli, vincente della Coppa Italia. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa non Supercoppa, non ci sono ancora le date: svelato il possibile periodo della sfida Tutto Napoli Corsport - Juve-Napoli, per la Supercoppa appuntamento a dicembre o gennaio

La sfida di Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli pare essere di non facile collocazione in un calendario, quello della prossima stagione, che sarà decisamente fitto di partite. Secondo quanto rip ...

Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli: due ipotesi su quando disputare la finale

C'è poi da definire la data della finale di Supercoppa Italia tra Juventus e Napoli: "Non ha invece ancora una data la finale di Supercoppa. Probabile che venga giocata a fine dicembre o più ...

La sfida di Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli pare essere di non facile collocazione in un calendario, quello della prossima stagione, che sarà decisamente fitto di partite. Secondo quanto rip ...