“Sei uguale, stupende”. Veronica Maya, boom di like per la mamma (20 anni fa) (Di martedì 4 agosto 2020) È tornata da poco alla conduzione, Veronica Maya, felice per aver ripreso il suo mestiere. Il suo programma su Rai 2, “L’Italia che Fa” è partito a giugno e ha ottenuto consensi, per gli ospiti interessanti che propone e per le tematiche trattate con professionalità e garbo. “L’Italia che fa” fa conoscere ai telespettatori quattro storie di comunità locali, coinvolgendo il pubblico a casa, attori e beneficiari dei progetti su diversi fronti: dai bambini agli anziani, dalla cultura all’educazione, all’ambiente. La redazione del programma – all’indirizzo email sportello@italiachefa.it – raccoglie segnalazioni, richieste e proposte da parte dei telespettatori che vogliono impegnarsi in prima persona, fare qualcosa di utile e concreto per la società e per ... Leggi su caffeinamagazine

AlexKensei77 : @rufete22 Minchia ma sei uguale a quello che canta la scimmia nuda balla - __rebel8 : @Domenic97633723 @matteosalvinimi Sei uguale Dome...complimentiiiiiiiiiiiiii - stetho83 : @antigiannino96 @p__antonio ha 33 anni non 50, ho premesso che se é fracico lo lascio dov'é, ma Cavani sano a 33 an… - AliseLucia : @Maggy41706635 Nessuno si intromette, tutti possono commentare e sei nuova ti giunga il mio benvenuto. Credo che De… - conteDartagnan : @MichelaMgl Ma si tanto sei bella uguale chat ti frega -

Ultime Notizie dalla rete : “Sei uguale Sanremo, la confessione di Diodato in tv: «La mia canzone è dedicata a una ex che canta bene» Corriere TV