Scuola, Azzolina: “A breve comunicheremo gli organici” (Di martedì 4 agosto 2020) Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha parlato di Scuola nel corso della presentazione di Legalitour a Cerignola (Foggia). La ministra ha spiegato che “gli enti locali stanno rispondendo” e si è alla ricerca di spazi nuovi. Sembra che proprio a Foggia sarà utilizzata anche la Pinacoteca 9cento. Si lavora alacremente affinché gli studenti e le studentesse possano tornare a seguire le lezioni in presenza. Lucia Azzolina ha garantito che a breve sarà dato l’organico necessario a ogni istituto scolastico per la ripartenza. Come leggiamo da Foggia Today, il Legalitour è il progetto di campi estivi che saranno proposti presso i beni confiscati alle mafie. La pentastellata ha dichiarato come tale progetto sia una vittoria per lo stato. Un progetto che dà ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : La Azzolina gioca con plexiglas e banchi con le rotelle, le scuole cadono a pezzi. - Linkiesta : La titolare dell’Istruzione era quasi sconosciuta. Dotata di buone intenzioni, e non meno preparata dei predecess… - matteosalvinimi : #Salvini: A Lampedusa sono stato giovedì, ci sarebbe dovuta andare la Azzolina: c'è una scuola che grida verogna pe… - __SAMU_ITALIA__ : RT @matteosalvinimi: La Azzolina gioca con plexiglas e banchi con le rotelle, le scuole cadono a pezzi. - Profilo3Marco : RT @matteosalvinimi: La Azzolina gioca con plexiglas e banchi con le rotelle, le scuole cadono a pezzi. -