Scrivono “SOS” sulla sabbia e vengono salvati. L’incredibile storia di tre naufraghi nel Pacifico (Di martedì 4 agosto 2020) Palikir, 4 ago – Dispersi nel Pacifico, trovano riparo su un’isola disabitata, Scrivono “SOS” sulla sabbia e vengono salvati. Non è la sceneggiatura di un romanzo per ragazzi o di un filmetto estivo, ma la disavventura capitata a tre uomini che il 30 luglio scorso erano partiti da Poluwat, atollo degli Stati Federati di Micronesia, con l’intento di raggiungere Pulap, un altro atollo micronesiano che si trova a 40 km di distanza in direzione nord est. Peccato però che i tre uomini abbiano sbagliato rotta, finendo poco dopo anche il carburante. Dispersi sull’isoletta di Pikelot E così la loro barca a motore di sette metri ha iniziato ad andare alla deriva, raggiungendo fortunatamente l’isoletta di Pikelot. Qualche decina di ... Leggi su ilprimatonazionale

