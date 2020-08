Pd e M5s si alleano in Liguria? E il centrodestra li spazza via: sondaggio Noto, un plebiscito per Toti (Di martedì 4 agosto 2020) La Liguria è l'unica regione in cui il Pd e il M5s sono riusciti a trovare uno straccio di intesa in vista delle elezioni autunnali. Eppure sono vani gli sforzi per tradurre l'alleanza che sorregge il governo presieduto da Giuseppe Conte in un tandem vincente per le regionali: secondo il sondaggio effettuato dall'Istituto Noto, in Liguria non c'è proprio partita. La conferma di Giovanni Toti in qualità di governatore appare una formalità: è rilevato al 57%, una percentuale di ben 17 punti superiore allo sfidante Ferruccio Sansa, che gode dell'appoggio della maggioranza giallorossa, fatta eccezione per Italia Viva. Il centrodestra non avrà problemi a confermarsi in Liguria con Toti, che gode di una reputazione da ... Leggi su liberoquotidiano

