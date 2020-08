Parma, il saluto di Kulusevski: “È stato un colpo di fulmine. Avrò sempre uno spazio nel cuore per voi…” (Di martedì 4 agosto 2020) Lunga intervista rilasciata alla Gazzetta di Parma da parte di Dejan Kulusevski. Il centrocampista ha voluto salutare e ringraziare tutto il mondo Parma dopo la sua splendida stagione in maglia crociata che gli è valsa la chiamata della Juventus con la quale giocherà la prossima stagione.Kulusevski: "Parma sarà sempre dentro di me"caption id="attachment 889985" align="alignnone" width="772" Kulusevski (getty images)/caption"I compagni che mi hanno sempre aiutato, il Mister che mi ha sempre fatto giocare anche quando magari sbagliavo qualcosa e tutto l’ambiente mi hanno facilitato il compito di fare bene", inizia così il messaggio d'affetto per salutare i colori gialloblù da parte di Dejan ... Leggi su itasportpress

