Nuova stazione metro C intitolata al partigiano Giorgio Marincola, Raggi: ‘Roma orgogliosamente antifascista’ (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, via libera dall’Assemblea Capitolina alla mozione per intitolare la futura fermata della metro C Amba Aradam/Ipponio al partigiano antifascista Giorgio Marincola. Figlio di un sottufficiale italiano e di una donna somala vissuto a Roma nel quartiere di Casalbertone, scelse di contribuire alla liberazione d’Italia nel periodo della Resistenza. Morì in Val di Fiemme nel maggio 1945. L’iniziativa per l’intitolazione era stata lanciata, nelle scorse settimane, con una petizione di Massimiliano Coccia su change.org che ha raccolto numerose adesioni. “Roma è orgogliosamente antifascista. Oggi più che mai è ancora più importante poter celebrare questi valori per non dimenticare. Marincola fu un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Roma, via libera dall’Assemblea Capitolina alla mozione per intitolare la futura fermata della metro C Amba Aradam/Ipponio al partigiano antifascista Giorgio Marincola. Figlio di un sottufficiale ital ...

Roma, via libera dall'Assemblea Capitolina alla mozione per intitolare la futura fermata della metro C Amba Aradam/Ipponio al partigiano antifascista Giorgio Marincola. Figlio di un sottufficiale ital ...