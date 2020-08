Notti magiche d’agosto con le Perseidi e i Giganti del sistema solare: gli eventi all’Osservatorio Astronomico della Murgia (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo il magnifico passaggio della cometa Neowise, che tornerà tra 6683 anni, è iniziata la pioggia delle Perseidi che dà inizio alla stagione di caccia delle stelle cadenti (più propriamente, meteore) di agosto. Tradizionalmente note come “lacrime di San Lorenzo”, le Perseidi sembrano “sbucare” veloci nel cielo da un punto posizionato nella costellazione del Perseo, da qui il nome. Lo sciame, in realtà, è generato dai frammenti di un’altra famosa cometa, la Swift-Tuttle (dal nome di due astronomi statunitensi che la individuarono nel 1862 precedendo di qualche giorno gli astronomi italiani), che ogni 134 anni viene a visitarci (l’ultimo passaggio al perielio risale al 1992, il prossimo avverrà nel 2126!) e pericolosamente tende ad incrociare la ... Leggi su meteoweb.eu

