Napoli, Fernando Llorente inserito nella lista UEFA: potrebbe trovare spazio contro il Barcellona (Di martedì 4 agosto 2020) La gara contro il Barcellona è ormai alle porte e la sorpresa potrebbe essere rappresentata da Fernando Llorente. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive infatti che il nome dello spagnolo è stato inserito dal Napoli nella lista UEFA. Gennaro Gattuso potrebbe prenderlo in considerazione per il match di sabato al Camp Nou nel ruolo di centravanti. Il rapporto del tecnico calabrese con Arkadiusz Milik non sembra vivere un momento molto felice. Il polacco è prossimo all’addio e non avrebbe senso puntare ancora su di lui. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

