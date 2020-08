Microsoft SwiftKey si aggiorna: supporto per Android 11 (Di martedì 4 agosto 2020) La versione 7.6.0.9 di Microsoft SwiftKey arriva sul Play Store e porta alcune piccole migliorie e il supporto alla versione 11 di Android. Cosa c’è di nuovo? Microsoft SwiftKey è una delle tastiere maggiormente apprezzate dall’utenza, come alternativa della ben nota Gboard installata di Default. Il nuovo aggiornamento di casa Microsoft è incentrato sulla stabilità della tastiera introducendo la compatibilità e il supporto con Android 11. Oltre a questo sono presenti differenti migliorie che coprono: la gestione della tastiera, l’auto-correttore e la funzione TalkBack. Ecco il Changelog ufficiale disponibile nella scheda SwiftKey del Play Store: Good ... Leggi su windowsinsiders

Microsoft torna ad aggiornare la tastiera SwiftKey nel Play Store introducendo - per tempo - il supporto completo ad Android 11 stabile, il cui debutto è previsto per l'inizio di settembre. L'app vien ...

Microsoft torna ad aggiornare la tastiera SwiftKey nel Play Store introducendo - per tempo - il supporto completo ad Android 11 stabile, il cui debutto è previsto per l'inizio di settembre. L'app vien ...