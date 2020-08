Martusciello difende Alois e lancia avvertimento a Parisi (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA intercettazione si risponde con intercettazione. L’europarlamentare Fulvio Martusciello, commissario di Forza Italia nel Sannio, interviene a difesa di Alois – da ieri nominato a capo degli azzurri nel comune di Limatola e protagonista (leggi qui) di alcune intercettazioni imbarazzanti – e ricorda ai “mastelliani” altre telefonate inopportune: quelle di Nanni Russo, esponente della maggioranza consiliare a palazzo Mosti. Ma nel mirino di Martusciello c’è soprattutto il sindaco di Limatola Domenico Parisi: “Presto parleremo anche di lui“. Di seguito, la nota stampa dell’europarlamentare: “Intercettazioni su Alois? Ho letto quelle su Nanni Russo mastelliano come Parisi. E mi hanno ... Leggi su anteprima24

