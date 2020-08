M5S, i grillini litigano pure sui rimborsi per i viaggi in treno: «Basta con queste stupidate» (Di martedì 4 agosto 2020) Nel Paese sta accadendo di tutto, la crisi travolge gli italiani. Se non Bastasse, si registrano caos e disservizi anche a causa delle nuove regole sul distanziamento a bordo dei treni ad alta velocità. Ma nel M5S fa discutere un ordine del giorno (targato proprio pentastellato) sui rimborsi viaggio alla Camera. E una parte dei Cinquestelle si scopre, a sorpresa, “anti-pauperista”. M5S, l’iniziativa del grillino Melicchio La diatriba nasce qualche giorno fa. È il 30 luglio quando il deputato grillino Alessandro Melicchio annuncia l’approvazione del suo odg al bilancio della Camera. Si chiede di “prevedere che il meccanismo delle spese di viaggio” dei deputati “sia limitato unicamente al rimborso per biglietti con servizi base o standard o economy ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : M5S grillini "Crimi sta svendendo il M5S al Pd". Ira dei grillini sulle commissioni ilGiornale.it Corsa a governatore: si aggiunge la Banzato per Vox Italia-Marche

Marche, soggetto politico il cui ideologo è Diego Fusaro, in corsa per la presidenza della Regione con la candidata Sabrina Banzato. Il 18 agosto presenterà programma e candidati ad Ancona, alle 11 al ...

Sport, il M5S boccia la riforma: “Troppo potere a Malagò”. E Spadafora minaccia l’addio

Stop al vertice di maggioranza che avrebbe dovuto varare il testo. Nel mirino c’è il ruolo del presidente del Coni e il terzo mandato ROMA. Nessuno, nel Movimento 5 stelle, vuole le dimissioni del min ...

