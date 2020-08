L'ex re Juan Carlos lascia la Spagna, inseguito dai suoi scandali (Di martedì 4 agosto 2020) Juan Carlos I, re di Spagna dal 1975 al 2014 e padre del re in carica, Felipe VI, ha annunciato ieri che dopo più di cinquant'anni smetterà di vivere nel palazzo reale della Zarzuela, a Madrid, e abbandonerà la Spagna per non compromettere la reputazione della corona con le notizie dei suoi scandali Leggi su ilfoglio

