Lampedusa, 700 migranti trasferiti sulla nave quarantena dall’hotspot (Di martedì 4 agosto 2020) È arrivata questa mattina nel porto di Lampedusa la nave quarantena Gnv “Azzurra”: subito è iniziato il trasferimento dei migranti, e, dopo un paio d’ore, la nave ha ripreso di nuovo il mare con 700 persone a bordo. L’obiettivo è allentare la pressione sull’hotspot di contrada Imbriacola, che ha superato di dieci volte la sua reale capienza. L’imbarco, sotto il monitoraggio di polizia e carabinieri, è avvenuto a Cala Pisana: i primi a salire sulla nave sono state 250 tunisini e nel giro di un’ora ha raggiunto la sua capienza massima, 700 posti, per poi ripartire. Con mascherine e zaini, le persone sono salite a gruppi di dieci e la Croce Rossa le ha dislocate nei vari ponti: i ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Arriverà nei prossimi giorni in Sicilia una nave in grado di contenere tre le 600 e le 700 persone. Ospiterà i migr… - conciricco : RT @CelioFedele: @51inif @repubblica @fattoquotidiano @LaNotiziaTweet @Corriere @ilmessaggeroit @LaStampa L'idea della nave forse non e' ma… - Marzialoreti2 : Nave da crociera per metterci 700 mila dei vostri amici immigrati positivi.altro che 600 mila da ricollocare in cen… - GRETA1SGARBO : RT @CelioFedele: @51inif @repubblica @fattoquotidiano @LaNotiziaTweet @Corriere @ilmessaggeroit @LaStampa L'idea della nave forse non e' ma… - 51inif : RT @CelioFedele: @51inif @repubblica @fattoquotidiano @LaNotiziaTweet @Corriere @ilmessaggeroit @LaStampa L'idea della nave forse non e' ma… -