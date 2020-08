Il virologo Lopalco si scusa su Fb: «Mi sono sbagliato sul numero dei contagi. Ecco la verità» (Di martedì 4 agosto 2020) Fino a poco tempo fa il virologo Lopalco era sulla linea della massima cautela riguardo alla diffusione del coronavirus. “Il virus non si è rabbonito”, diceva. Ora arriva un dietrofront significativo: ammette di essersi sbagliato sul trend infettivo. Lo leggiamo sul suo profilo Fb “Mi ero sbagliato”, ammette. “La quota di suscettibili al Sud è superiore al 99% – afferma in un post –in Puglia è il 99,1%. Al Nord solo la Lombardia si discosta sensibilmente dalla media nazionale ma sempre con un limitatissimo 7,5%. Il 97,5% degli italiani non ha mai incontrato il virus”. Il post di Lopalco su Fb Lopalco su Fb smentisce un suo post di qualche tempo prima. Sul cambio di rotta –scrive ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Il virologo Lopalco si scusa su Fb: «Mi sono sbagliato sul numero dei contagi. Ecco la verità»… - modamanager : RT @ilgiornale: Il virologo Lopalco fa marcia indietro sui dati dei contagi e su Facebook scrive: 'Mi ero sbagliato sui numeri dell'epidemi… - G_A_V_76 : RT @ilgiornale: Il virologo Lopalco fa marcia indietro sui dati dei contagi e su Facebook scrive: 'Mi ero sbagliato sui numeri dell'epidemi… - mludodc : RT @ilgiornale: Il virologo Lopalco fa marcia indietro sui dati dei contagi e su Facebook scrive: 'Mi ero sbagliato sui numeri dell'epidemi… - Tuvok78 : RT @ilgiornale: Il virologo Lopalco fa marcia indietro sui dati dei contagi e su Facebook scrive: 'Mi ero sbagliato sui numeri dell'epidemi… -