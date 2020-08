«Hunters 2», rinnovata la serie tv Amazon Prime Video (Di martedì 4 agosto 2020) È ufficiale, Hunters 2 si fa. L'annuncio arriva direttamente dagli studi di Amazon Prime Video, «casa» della serie Original sui cacciatori di nazisti, che è appena stata rinnovata per una seconda stagione. Ideata da David Weil e prodotta da Jordan Peele, la serie thriller con Al Pacino, Logan Lerman e Josh Radnor ha debuttato sulla piattaforma streaming lo scorso febbraio. La prima stagione ha riscosso grande successo, tanto da spingere Amazon Prime Video a rinnovarla per una seconda parte, come ha spiegato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios: «Grazie ad Hunters, l’irrefrenabile immaginazione di David Weil ha creato una prima ... Leggi su gqitalia

