Fall Guys, l'assurdo party game MMO è ora disponibile su PS4 e PC (Di martedì 4 agosto 2020) Attraverso un comunicato stampa, Mediatonic e Devolver Digital invitano i fan di tutto il mondo a unirsi a loro con il lancio di Fall Guys: Ultimate Knockout, ora disponibile su PlayStation 4 e PC tramite Steam. Gli abbonati PlayStation Plus potranno accedere gratuitamente per tutto il mese di agosto.Fall Guys: Ultimate Knockout mette insieme orde di concorrenti online in una folle corsa round dopo round di crescente caos fino a quando non rimarrà soltanto un vincitore. Combattete bizzarri ostacoli, superate concorrenti ribelli e le leggi incessanti della fisica mentre cercate di raggiungere il traguardo. Lasciate la vostra dignità alla porta e preparatevi per il Fallimento esilarante nella vostra ricerca di rivendicare la corona.In Fall ... Leggi su eurogamer

