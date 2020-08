Ex Napoli, Hamsik attaccato dai media cinesi: “Non attacca e non difende!” (Di martedì 4 agosto 2020) Le giocate di Marek Hamsik rimarranno probabilmente per sempre nei cuori dei tifosi del Napoli che tanto lo hanno amato alle pendici del Vesuvio mentre indossava la fascia da capitano del club azzurro. Memorabili i suoi gol, le sue giocate, le sue geometrie a centrocampo ed il suo modo unico di vedere il calcio. Poco … L'articolo Ex Napoli, Hamsik attaccato dai media cinesi: “Non attacca e non difende!” Leggi su dailynews24

Ex Napoli, Hamsik attaccato dai media cinesi: "Non attacca e non difende!" DailyNews 24

Hamsik flop, in Cina lo criticano: "Non attacca, sta facendo male anche in fase difensiva"

Hamsik flop, in Cina lo criticano: "Non attacca, sta facendo male anche in fase difensiva"

L'avventura cinese di Marek Hamsik non è tutta rosa e fiori. Per la stampa cinese, lo slovacco è addirittura un flop. A riportarlo è l’account Twitter Dalian Pro, squadra in cui milita lo slovacco, ex ...

