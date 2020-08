Coronavirus in Italia: contagi in lieve aumento, 5 i morti. Belgio trema (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Sono 190 i contagi (ieri erano stati 159) e cinque i morti di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Questi i dati diffusi oggi martedì 4 agosto dal Ministero della Salute. La seconda ondata pandemica di Covid-19 nel nostro Paese non è “ineluttabile” e “non è detto che ci sarà”, ma “fondamentali restano la prudenza e la massima cautela”. Lo ha detto, a fronte dei numeri in crescita dell’epidemia all’estero con il Belgio che ha già dichiarato l’arrivo della seconda ondata, è Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano. “Una seconda ondata nel nostro Paese potrebbe diventare probabile nel momento in cui si evidenziasse una incapacità in termini ... Leggi su quifinanza

