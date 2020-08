Coronavirus, allarme Onu: “Catastrofe generazionale se le scuole restano chiuse” (Di martedì 4 agosto 2020) Una volta che la situazione pandemica sarà sotto controllo bisogna riaprire le scuole o si rischia una “catastrofe generazionale”. Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres lancia l’allarme in un videomessaggio pubblicato sul suo account Twitter. A causa della pandemia di Coronavirus, che in molti Paesi ha lasciato la sola alternativa della didattica a distanza, a metà luglio le scuole sono state chiuse ad oltre un miliardo di studenti in 160 Paesi e oltre 40 milioni di bambini non hanno perso la possibilità di frequentare materna e asilo. Prima della pandemia, ha detto Guterres, c’erano già “250 milioni di bambini che non potevano andare a scuola e nei Paesi in via di sviluppo soltanto un quarto degli studenti delle ... Leggi su ilfattoquotidiano

