Come riconoscere una banconota falsa e a chi consegnarla (Di martedì 4 agosto 2020) La banconota falsa è l’incubo di chi, quotidianamente, compie transazioni economiche e spostamenti di denaro. Pensiamo ad esempio ai commercianti ed ai cassieri dei supermercati, ma pensiamo anche al comune cittadino che va a fare la spesa e per disattenzione o distrazione, al momento di ottenere il resto, non fa caso al fatto che la banconota è contraffatta. Qui di seguito vogliamo dare qualche utile indicazione da seguire per capire Come riconoscere una banconota falsa e non restare quindi vittima di qualche raggiro in materia di soldi. Ricordiamo altresì che oggigiorno la contraffazione di monete (specialmente quelle da 1 e 2 euro) e banconote (specialmente quelle da 50 e 20 euro) resta assai diffusa anche in Italia, nonostante ... Leggi su termometropolitico

tancredipalmeri : Comunque devo riconoscere che anche Sarri è stato disossato dai media dopo essersi lamentato del calendario (a camp… - PatriziaTerzoni : C'è un limite che non va mai superato, e che dovrebbe essere chiaro e limpido per tutti. Esistono invece 'giornali'… - iosonomatisse : comunque anche io vorrei una parrucca da utilizzare a giorni alterni per non farmi riconoscere dalle persone, proprio come Hanna Montana - Cizco11 : @AssiduoLettore @Dardo70m @GiorgiaMeloni Come riconoscere un sovranista pt.1 - WorkWideWomen : ?? ?? 5 #libri da portare in #vacanza. Il primo è 'Non sono sessista, ma... Il sessismo nel linguaggio contemporaneo'… -

Ultime Notizie dalla rete : Come riconoscere Integrale: come riconoscere quello vero Donna Moderna CRV - Riconoscimento musei, archivi e biblioteche regionali, e cammini veneti: unanimità a 2 Pareri

Il secondo parere era relativo alla “individuazione delle procedure e modalità per il riconoscimento dei Cammini locali di interesse regionale come previsto dalla LR 30 gennaio 2020 n. 4 “Disposizioni ...

PREMIO CESARINI - Il riconoscimento è stato assegnato ex aequo a Mertens, Caicedo e Cutrone

Durante il talk-show, cui hanno partecipato anche il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, e il rettore unicam Claudio Pettinari, è stato assegnato un premio speciale alla squadra rossonera ...

Il secondo parere era relativo alla “individuazione delle procedure e modalità per il riconoscimento dei Cammini locali di interesse regionale come previsto dalla LR 30 gennaio 2020 n. 4 “Disposizioni ...Durante il talk-show, cui hanno partecipato anche il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, e il rettore unicam Claudio Pettinari, è stato assegnato un premio speciale alla squadra rossonera ...