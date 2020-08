Chiara Nasti in ascensore con il fidanzato calciatore: “Ti amo, per sempre tua” (FOTO) (Di martedì 4 agosto 2020) Una delle coppie più chiacchierate del momento è sicuramente quella formata da Chiara Nasti e Niklas Dorsch. La celebre influencer italiana che sul suo profilo Instagram può vantare 1,7 milioni di follower ha annunciato poco tempo fa di aver intrapreso una relazione con il calciatore del Gent, centrocampista classe 1998. Dopo alcune FOTO pubblicate nei giorni scorsi direttamente dalle loro vacanze, i due hanno postato una FOTO scattata in ascensore. “My everything. Ti amo. Per sempre tua” si legge nella descrizione che accompagna lo scatto, dove entrambi indossano degli occhiali da sole. L’attenzione dei fan, però, è stata catturata dal gesto delle mani del calciatore e dal vestito indossato da ... Leggi su sportface

justindegas : RT @prestonjager: remember when Chiara Nasti sbagliò il nome del suo fidanzato nella descrizione di un suo post - prestonjager : remember when Chiara Nasti sbagliò il nome del suo fidanzato nella descrizione di un suo post - deixacomigota : Chiara nasti si è fidanzata e sembra n'infoiata. Da tutte le parti 'mio bebe' ' ti amooo sei mioooo tutta tuaaaa ge… - ChieDiTv : @inthearmsofede Provinati anche Eva Grimaldi, Nicola Ventola, Maddalena Corvaglia, un prete youtuber, Gianmarco Tog… - dntbother : per me la nuova storia d’amore di Chiara Nasti rimane la cosa più divertente e imbarazzante di quest’estate -

Una delle coppie più chiacchierate del momento è sicuramente quella formata da Chiara Nasti e Niklas Dorsch. La celebre influencer italiana che sul suo profilo Instagram può vantare 1,7 milioni di ...

