Cagliari, Giulini: “Mercato? A gennaio potevamo chiudere per due difensori esperti” (Di martedì 4 agosto 2020) Una stagione fatta di alti e bassi per il Cagliari e il presidente Giulini esprime qualche piccolo rimpianto.Il numero uno della compagine sarda, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Eusebio Di Francesco, si è soffermato sulla passata sessione di mercato invernale, priva di colpi a sorpresa di un certo calibro:VIDEO Cagliari, Zenga non ha convinto: i sardi ripartono da Eusebio Di Francesco"La gestione del mercato di gennaio, probabilmente abbiamo provato a chiudere per Kjaer e Juan Jesus, ma non è stato possibile. Quindi abbiamo deciso di puntare su Pereiro, forse questo poteva essere pensato in modo diverso: non per Pereiro, che son sicuro farà una grande stagione, quanto per la scelta di non prendere un difensore".Cagliari, ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Cagliari, Giulini: 'Mercato? A gennaio potevamo chiudere per due difensori esperti' - cn1926it : #Cagliari, #DiFrancesco si presenta: “Voglio tenere #Nainggolan, #Giulini decisivo” - news24_napoli : Cagliari, Giulini fa mea culpa: ‘Ecco cosa ho sbagliato a gennaio, volevo… - CagliariGlob : RT @LauPu1928: ??? 'Partiremo dal 4-3-3. Voglio una squadra con una precisa identità di gioco'. Eusebio Di Francesco si presenta alla stampa… - CagliariNews24 : ?? #Giulini riparte dalle delusioni degli ultimi mesi ?? Le parole del presidente del #Cagliari -