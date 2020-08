Beirut (Libano), l’esplosione è stata provocata da materiale altamente esplosivo confiscato da anni (Di martedì 4 agosto 2020) Emergono notizie dell’ultim’ora sulla spaventosa esplosione che poche ore fa ha colpito Beirut, la capitale del Libano. Come riportato da Al Jazeera, il direttore generale della Pubblica Sicurezza libanese avrebbe dichiarato: “Ciò che è accaduto non è stato causato da un’esplosione di fuochi d’artificio, ma dall’esplosione di materiale altamente esplosivo confiscato da anni“. IL VIDEO DELL’ESPLOSIONE Leggi su sportface

ilpost : C’è stata un’enorme esplosione a Beirut, in Libano - Adnkronos : ++#Libano, forte esplosione a #Beirut: 'Decine di feriti'++ - RaiNews : Una delle deflagrazioni si sarebbe verificata vicino alla residenza dell'ex premier Saad Hariri #Beirut #Libano - Gianmarco210 : RT @Lunadargento5: C’è stata un’enorme esplosione a Beirut, in Libano - Raffipaffy : Quesro 2020 sta vedendo orrori e tragedie di ogni tipo Questa è beirut in libano appena in parte distrutta da una e… -