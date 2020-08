Alessandria, dopo pioggia e vento, ora c'è l'emergenza amianto volato dai tetti (Di martedì 4 agosto 2020) Un ingegnere su twitter: " In questo momento quasi ogni strada ha pezzi di lastre di asbesto. E' una bomba a orologeria" Leggi su repubblica

Dopo il vento e la pioggia c'è un'altra emergenza da gestire per Alessandria, quella dell'amianto volato via dai tetti insieme alle coperture strappate dai palazzi per le raffiche di vento che, sabato ...Intanto in Piemonte, dopo i nubrigragi che hanno allagato e danneggiato diverse zone lo scorso fine settimana, la Regione ha deciso di chiedere lo stato di emergenza per Alessandria, ma anche per le ...