Adele, la dieta Sirt (come funziona) e i continui commenti sul suo aspetto (Di martedì 4 agosto 2020) Adele, popstar di fama mondiale che ha vinto un Oscar, 15 Grammies, 9 Brit Awards, ha perso peso. E questo si sa. Da mesi. Ben 45 kg, dicono i siti e i giornali di tutto il mondo. Pare che per arrivare a questi risultati la cantante abbia seguito la dieta Sirt, un regime alimentare messo a punto dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glenn Matten che si basa sul consumo giornaliero di alcuni alimenti, chiamati Sirtfood (o cibi Sirt). Alimenti ricchi di proteine, le Sirtuine, in grado di stimolare il metabolismo e di attivare il “gene magro” (cos’ dicono i due). Un esempio? Peperoncino, capperi, cacao, caffè, olio extravergine di oliva, cavolo riccio, soia, vino rosso, rucola… Naturalmente i libri che spiegano questa dieta sono andati ... Leggi su ilfattoquotidiano

