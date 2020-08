Abbandonata a 9 mesi vicino all’aeroporto, oggi 26enne chiede la verità (Di martedì 4 agosto 2020) Era il 19 settembre 1994 quando la piccola Emilie fu ritrovata vicino ad una cabina telefonica all’eroporto di Orly. oggi vorrebbe incontrare i suoi genitori e capire cosa successe quel giorno, per questo ha gettato una bottiglia in mare raccontando la sua storia. Ci sono tanti posti da cui Emilie (nome che le diedero gli … L'articolo Abbandonata a 9 mesi vicino all’aeroporto, oggi 26enne chiede la verità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

peppe844 : RT @HuffPostItalia: Abbandonata in aeroporto a 9 mesi, Emilie fa un appello per ritrovare i genitori 26 anni dopo - alcinx : RT @HuffPostItalia: Abbandonata in aeroporto a 9 mesi, Emilie fa un appello per ritrovare i genitori 26 anni dopo - HuffPostItalia : Abbandonata in aeroporto a 9 mesi, Emilie fa un appello per ritrovare i genitori 26 anni dopo