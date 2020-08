UBI Banca, l’Ad Massiah preannuncia dimissioni. CdA prende atto successo OPAS (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – L’Ad di UBI Banca Victor Massiah ha annunciato che si dimetterà questa sera. Lo ha detto al termine del CdA chiamato ad approvare i positivi risultati del semestre. Il manager ha anche commentato i risultati dell’OPAS, affermando che sono una “testimonianza” di come la qualità di UBI fosse “percepita anche e soprattutto all’esterno”. Una nota di UBI conferma inoltre che il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto del successo dell’OPAS lanciata da Intesa Sanpaolo, ha deciso di “rimettere il proprio mandato nelle mani dell’offerente rimanendo, se del caso, in carica per garantire la continuità operativa e gestionale nonché la corretta amministrazione della ... Leggi su quifinanza

