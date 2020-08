The Last Mercenary, Jean-Claude Van Damme sarà un ex spia nell'action Netflix (Di lunedì 3 agosto 2020) Jean-Claude Van Damme arriva per la prima volta su Netflix con un nuovo film: interpreterà il ruolo di un ex agente segreto in The Last Mercenary. Jean-Claude Van Damme interpreterà il ruolo di un ex agente dei servizi segreti nel in un nuovo progetto per Netflix intitolato The Last Mercenary. Per l'attore belga, icona dell'action movie tra gli anni 80 e 90 in Senza esclusione di colpi e Kickboxer, è la prima esperienza in una produzione legata alla piattaforma streaming Diretto da David Charhon, The Last Mercenary racconta di un misterioso ex agente dei servizi segreti che è costretto a tornare in Francia ... Leggi su movieplayer

acmilan : Suma ?? Ballo ?? Grandissimo equilibrio, decisiva la domanda finale... ?? Scopri l'esito del nuovo episodio di The… - Atalanta_BC : Gran finale a #BergAMO! ?? The last @SerieA dance! ? ???? #SerieATIM | 38ª giornata ?? @Inter ?? #GewissStadium ??… - SkyTG24 : Dopo The Last Dance, un film sulla vita di Beckham - staybeautitay : La scena finale di The Last: Naruto the Movie - piranha04104031 : @LegaSalvini Bossitrota+Fontanasaw+49mln€=GALE (reverse the last) -