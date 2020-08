SCOMPAIONO LE CALOTTE DI GHIACCIO CANADESI (Di lunedì 3 agosto 2020) Le CALOTTE glaciali di St. Patrick Bay sull’altopiano di Hazen dell’isola di Ellesmere, nel nord-est dell’isola di Nunavut, in Canada, sono scomparse, secondo le immagini satellitari della NASA. Gli scienziati e i colleghi del National Snow and Ice Data Center (NSIDC) hanno previsto, in un articolo del 2017 su … L'articolo proviene da Notiziepress. Leggi su notiziepress

Un totale di 28 trilioni di tonnellate di ghiaccio sono scomparse dalla superficie della Terra dal 1994. Questa è la conclusione sbalorditiva degli scienziati britannici che hanno analizzato le indagi ...

Gli scienziati osservano continuamente l'andamento degli scioglimenti dei ghiaccio mediante l'utilizzo dei satelliti che si trovano sopra la nostra testa. Analizzando osservazioni satellitari di ghiac ...

