“Salta tutto!”. Manuela Arcuri, argomento matrimonio: la decisione inattesa. Cosa è successo (Di lunedì 3 agosto 2020) Arrivano importanti novità sulla vita privata e professionale dell’attrice Manuela Arcuri, la quale ha fatto degli annunci roboanti destinati a far rumore. Dopo la nascita di suo figlio Mattia, ha voluto mettersi un po’ alle spalle la sua carriera. Infatti, nell’ultimo periodo non l’abbiamo proprio vista nel piccolo schermo perché ha concentrato tutti i suoi sforzi sulla famiglia. Adesso però ecco la svolta: ha cambiato idea ed è pronta a rituffarsi nel mondo della televisione e dello spettacolo. Per potersi nuovamente dedicare alla sua professione, la donna ha preso due decisioni molto importanti a livello personale. Il suo matrimonio con lo storico compagno Giovanni Di Gianfrancesco non potrà che essere rinviato a data da destinarsi. Nulla da fare, almeno per il momento, anche ... Leggi su caffeinamagazine

