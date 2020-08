'Quando Gaber è Gaber' (Di lunedì 3 agosto 2020) Secondo appuntamento della rassegna dopo la sosta imposta dal lockdown. Marco Masoni e Fabrizio Bartelloni salgono di nuovo sul palco di Arno Vivo per dedicare un'intera serata al grande Signor G, al ... Leggi su pisatoday

Secondo appuntamento della rassegna dopo la sosta imposta dal lockdown. Marco Masoni e Fabrizio Bartelloni salgono di nuovo sul palco di Arno Vivo per dedicare un’intera serata al grande Signor G, al ...

Cabaret anti virus

Spirito. Il vocabolario ci mette pagine per abbracciarne i significati e le sfumature. Per evocare quello di Milano basta invece sedersi sotto le stelle nell'omonimo locale. La serata Ca Bar Et Boh Vi ...

