Puglia, Conte: “Il Governo non tollererà più che non ci sia la doppia preferenza. Ci saranno le condizioni per andare a votare” (Di lunedì 3 agosto 2020) “D’ora in poi il Governo non tollererà più che non ci sia la doppia preferenza”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte a Cerignola a proposito del decreto varato dall’Esecutivo per introdurre la doppia preferenza di genere nella legge elettorale pugliese, dopo che il consiglio non era riuscito a varare una legge. “Ci saranno le condizioni per andare a votare – ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Abbiamo fatto un decreto legge perché venga rispettato un principio. Abbiamo lasciato alla autonomia regionale di provvedere, purtroppo non abbiamo avuto segnali in questo senso anzi, a un certo punto c’è stata una chiara dichiarazione di presa d’atto ... Leggi su lanotiziagiornale

