Paura ad Ostia, crollano pezzi di cornicione da un palazzo: si schiantano in strada e colpiscono un’auto (Di lunedì 3 agosto 2020) Momenti di Paura ad Ostia, dove nel tardo pomeriggio di ieri sono crollati dei grandi pezzi di cornicione da una palazzina popolare. L’episodio è avvenuto a poca distanza dal lungomare Duca degli Abruzzi, in via M. Fasan. La macerie sono precipitate dal quarto piano della palazzina, schiantandosi sia al suolo che su una vettura parcheggiata nella strada sottostante. Fortunatamente nell’auto non c’era nessuna, così come sul marciapiede. Non è la prima volta che si verifica un crollo di pezzi di cornicione dalle ‘case di sabbia’ ex-Armellini ad Ostia. Gli edifici, infatti, evidenziano gravi problematiche relative alla sicurezza e alla stabilità interna ed esterna. Questo episodio non fa che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

