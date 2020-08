Ostia, crollano cornicioni ‘case di sabbia’: tragedia sfiorata (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “Questa volta c’e’ mancato molto poco. Nel tardo pomeriggio di ieri, dei grossi pezzi di cornicione sono crollati dal quarto piano di una palazzina popolare di via Marino Fasan, ad Ostia. Fortunatamente, gli intonaci hanno colpito soltanto un’auto in sosta, per la disperazione del proprietario. Stavolta poteva davvero scapparci il morto: via Fasan e’ una strada molto frequentata, soprattutto da bambini”. Lo dichiara la rappresentante dell’Unione Inquilini Ostia, Paola Schintu, che ricorda come “pochi giorni orsono, a seguito della rottura di una canna fumaria, avevamo gia’ denunciato il colpevole silenzio dell’assessore capitolino alle Politiche abitative, Valentina Vivarelli”. “A distanza di mesi- sottolinea Leonardo Di Matteo, dell’assemblea romana del Pd- non ... Leggi su romadailynews

Notiziedi_it : Ostia, crollano (ancora) calcinacci dai palazzi popolari: danneggiata un’auto -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia crollano Ostia, crollano (ancora) calcinacci dai palazzi popolari: danneggiata un'auto RomaToday Ostia, crollano (ancora) calcinacci dai palazzi popolari: danneggiata un'auto

La case popolari di Ostia cadono a pezzi. Ancora, e nonostante le promesse di intervento (anche dell'Amministrazione a 5 Stelle) mai effettuate. L'ultimo episodio è avvenuto al civico 8 di via Marino ...

"Che ci guardi?", poi la rissa Pestaggio inguaia due agenti

Roma «Che ci hai da guardà?». Sembra un diverbio come tanti, una lite per la viabilità. Ma ad alzare i toni, e soprattutto le mani, sono due agenti di polizia in servizio nel reparto Volanti della cap ...

La case popolari di Ostia cadono a pezzi. Ancora, e nonostante le promesse di intervento (anche dell'Amministrazione a 5 Stelle) mai effettuate. L'ultimo episodio è avvenuto al civico 8 di via Marino ...Roma «Che ci hai da guardà?». Sembra un diverbio come tanti, una lite per la viabilità. Ma ad alzare i toni, e soprattutto le mani, sono due agenti di polizia in servizio nel reparto Volanti della cap ...