“Oggi in tv”, tutta la programmazione di lunedì 3 agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) Il mese di agosto comincia carico, questo lunedì che promette tante emozioni oggi in tv. Appuntamenti imperdibili come quello con Montalbano sulla Rai o la Gregoraci su Mediaset, ma anche tanto cinema, sia nostrano che a stelle e strisce. Di seguito, canale per canale, raccontiamo tutta la programmazione tv di questo 3 agosto. Andiamo a scoprirla insieme. Un nuovo mese con la Rai La Rai comincia agosto alla grande, con fiction, miniserie e serie tv. Quelli della tv di Stato stasera sono tutti appuntamenti fissi: Il Giovane Montalbano, Hwaii Five-0 e Bodyguard. Ma basta preamboli, è arrivato il momento di conoscere le succose anticipazioni che ci attendono questa sera. Il giovane Montalbano Su Rai 1 alle 21.25 come di consueto va in onda Il Giovane Montalbano, con ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : “Oggi tv” Prezzo Rossignol Rossignol Hero World Cup SI ZJ+ FIS Approved Prezzi Sci NEVEITALIA.IT