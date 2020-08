Manila Nazzaro dopo Temptation Island: «Accettiamo la nostra fragilità» (Di lunedì 3 agosto 2020) I giorni che seguono la messa in onda dell’ultimo falò di Temptation Island Manila Nazzaro li paragona, per frenesia e voglia di fare, a quelli immediatamente successivi alla sua incoronazione come Miss Italia. «La gente mi ferma e le donne mi abbracciano, senza contare i tanti direct che mi arrivano sui social: sono contenta di essere riuscita a trasmettere un messaggio positivo e che molte donne si siano rispecchiate nella mia storia» spiega Manila al telefono con la voce piena, incapace di nascondere la soddisfazione e la gioia di un affetto così puro e genuino. A colpire di lei, dopotutto, è stato proprio il bisogno di essere sé stessa all’interno del programma, l’urgenza di far capire al suo compagno Lorenzo Amoruso le sue fragilità e le sue insicurezze, insieme al baluardo tutt’altro che scontato che una donna possa decidere di realizzarsi nel lavoro anche con un uomo accanto. Leggi su vanityfair

infoitcultura : Manila Nazzaro e la frase sul conto di Filippo Bisciglia: ecco cosa fa sapere a tutti l’ex Miss Italia - zazoomblog : Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso - prima foto insieme dopo Temptation Island - silentloudly : RT @Iperborea_: “Io ho sacrificato tutto nella vita, per il mio lavoro e per i miei figli. Per un uomo non l'ho mai fatto e non lo farò, pe… - GinevraRosmini : RT @darveyfeels_: in televisione ci vorrebbero più donne forti, determinate, vere e indipendenti come Manila Nazzaro, qualcuno le dia qualc… - GenteVipNews : Manila e Lorenzo dopo Temptation Island 2020 su Instagram -