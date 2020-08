Mangia pasta con i gamberetti, muore a 27 anni per choc anafilattico (Di lunedì 3 agosto 2020) E’ morta per uno choc anafilattico dopo avere Mangiato un piatto di spaghetti con i gamberetti. Refka Dridi, 27 anni, di origini tunisina, era tornata tardi dal lavoro a notte fonda. Ha aperto il frigo e ha visto il piatto di pasta. Ha dato una forchettata e si è accorta subito di avere ingerito un crostaceo a cui era allergica. E’ uscita fuori casa, dove si trovava insieme al figlio di 8 mesi, e ha chiesto aiuto.Il compagno era ancora fuori per lavoro. Sono intervenuti alcuni vicini. Lei ha detto cosa era appena successo e immediatamente è stata chiamata l’ambulanza ma nel frattempo la situazione è precipitata. La giovane ha perso i sensi. Qualcuno ha cercato di rianimarla e nel frattempo è arrivata l’ambulanza che l’ha portata ... Leggi su huffingtonpost

