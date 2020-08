L’isola di Gallinara comprata per 10 milioni da un magnate ucraino (Di lunedì 3 agosto 2020) Gallinara comprata da Olexandr Boguslayev, 42 anni, ucraino residente a Montecarlo, figlio del presidente della Motor Sich, fornitore dell’aviazione russa Gallinara era stata in passato rifugio dei Papi e sede di una prestigiosa abbazia. Privatizzata nell’ottocento, in seguito divenne rifugio dei nazisti nel Novecento per poi passare nelle mani di nove facoltose famiglie liguri e piemontesi. Adesso, invece, Gallinara ha un nuovo proprietario. Il nuovo proprietario Il suo nome è Olexandr Boguslayev, ha 42 anni, e ha comprato l’isola attraverso le “Gallinette“, la società di Montecarlo che ha materialmente effettuato l’acquisto. In più, Boguslayev è proprietario di diverse altre società immobiliari in Costa Azzurra. Suo padre, ... Leggi su zon

